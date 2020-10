Un grupo de mujeres embarazadas reclamaban a la afueras de la Clínica Maternidad Rafael Calvo en la tarde de este sábado 24 de octubre porque, a pesar de tener dolores de parto y otras emergencias, no fueron atendidas por el personal médico.

PARO DE ANESTESIÓLOGOS

Julio César Luna, gerente encargado de la Maternidad Rafael Calvo, confirmó el inconveniente en la clínica este sábado y explicó que se debe a un cese de actividades de los anestesiólogos del centro de atención.

Señaló que por deudas del Distrito y algunas EPS, hay atrasos en el pago de salarios con los anestesiólogos, lo que motivó el cese de actividades.

Sostuvo que al no contar con ese personal no pueden hacer intervenciones en las que se necesite un anestesiólogo y por eso no han podido atender a algunas mujeres embarazadas, pues podrían ponerlas en riesgo.

Además, dijo que trabajan para llegar a una solución con los trabajadores que están en paro y que esperan volver a brindar los servicios antes de que finalice el día.

“Pedimos a entidades como el Dadis y las EPS que nos adeudan que nos ayuden a solucionar los problemas financieros... De momento se atiende solo consultas externas y partos que se puedan manejar sin intervención quirúrgica”, apuntó.

“Se trata de un grupo de profesionales – anestesiólogos – que forma parte del funcionamiento básico de la clínica y no podemos poner en riesgo a una población tan sensible como las mujeres embarazadas. Es una medida de precaución y protección”, añadió.

El gerente de la clínica agregó que gestionan para que se pueda remitir a las pacientes a otras instituciones en las que puedan ser atendidas sin mayores riesgos.