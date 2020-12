La Embajada de Estados Unidos en Colombia expresó su preocupación por el incidente policial ocurrido en Cartagena, en el que se vio involucrado Kendrick Sampson, actor y activista estadounidense.

“Hemos visto informes en los medios sobre un ciudadano estadounidense involucrado en un incidente policial en Cartagena. Estamos preocupados, hemos estado en contacto con las autoridades colombianas en las últimas 24 horas y seguiremos haciéndolo”, dijo por medio de la red social Twitter.

Además agregó que seguirá en contacto con las autoridades colombianas para hacer seguimiento al incidente, aunque por razones de privacidad, se abstuvo de hacer más comentarios al respecto. Lea aquí: Piden investigación por abuso policial contra actor estadounidense en Cartagena

El caso causó revuelo no solo en Cartagena sino en todo el país, luego de que fue denunciado por la actriz colombiana Natalia Reyes. En un video publicado en sus redes sociales se observa las agresiones de un Policía en contra del actor estadounidense en pleno Centro Histórico de la ciudad.

En medio del procedimiento, Sampson es golpeado y amenazado con una pistola. Minutos después es llevado por las autoridades. Video: Denuncian brutalidad policial contra actor estadounidense en Cartagena

Frente a estos hechos, Natalia Reyes, en su cuenta de Instagram, dijo que le duele no solo porque sea su amigo, sino porque “es el día a día de muchos, porque nos hemos acostumbrado a esto y NO está bien, no es normal, la policÍa tiene derecho de pedir papeles a quien quiera pero no tiene derecho de golpear, manosear(como pasó antes de que empezaran a grabar) y apuntar a una persona que no está; cometiendo ningún delito ni oponiendo ninguna resistencia”.

Frente a estos hechos, el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, dijo que en este procedimiento fue necesario usar la fuerza, porque el ciudadano de nacionalidad norteamericana se opuso a la orden de registro personal.

“Esta persona intentó sacar un elemento del bolso y el Policía tuvo que reducirlo, así mismo la Policía Nacional le impuso un comparendo por irrespeto a la autoridad y por omitir la orden de Policía”, dijo el general en medio de un video.