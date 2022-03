También, se exceptúan las motocicletas impulsadas exclusivamente por motores eléctricos o cero emisiones contaminantes, siempre que cuenten con licencia de tránsito del vehículo y el conductor transite sin acompañante.

Ante tales cambios, algunos ciudadanos han manifestado dudas. En redes sociales, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), a través de su director, Janer Galván, está brindando respuestas. El Universal le aclara algunas de las dudas más frecuentes.

- No tengo traspaso legal, ¿puedo circular el día sin moto?

DATT: Dentro de las novedades que trae el Decreto 0279 del 2022 se encuentra una nueva excepción para el día sin moto (...) Apunta exclusiva o enteramente hacia el propietario del vehículo y el propietario del vehículo siempre será la persona que esté registrada en la licencia de tránsito, conocida comúnmente como tarjeta de propiedad, por lo tanto si una persona tiene una motocicleta pero no la tiene registrada a su nombre, porque tal vez no ha hecho el trámite de traspaso, no podría circular sin acompañante el día que aplique la restricción del día sin moto o viernes sin moto.