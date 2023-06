El video grabado en 1992 que muestra trayecto de Bocagrande al Centro en bus

¿Se puede viajar en el tiempo? Hasta el momento no está comprobado, pero a través de las imágenes sí es posible encapsularnos en momentos que fueron y no se volverán a repetir, he ahí la magia del audiovisual. Algunos desconocen el poder de un video. No obstante, su finalidad es capturar momentos que quedan congelados para la memoria del futuro, y hoy, somos el futuro de quien grabó el video de una Cartagena de los 90 dentro de una buseta.

Hablamos de los años 90 porque hoy es “throwback thursday” (TBT), que en español traduce “jueves de regreso” o “jueves de antaño”. Este día es usado para hacer referencia a los acontecimientos de antaño y que muchos quieren revivir en sus redes. La semana pasada hablamos sobre la nostalgia de Magali París en Cartagena. Lea también: Magali París: la tienda cartagenera que tuvo las primeras escaleras eléctricas