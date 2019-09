El viacrucis de Ronald esperando por una cirugía

Eran las 5 a. m. cuando ingresaron por última vez a urgencias al pequeño Ronald. Ese 1 de julio sería el último día que su madre Rosalinda Consuegra y su padre José Villamil lo verían por más de dos horas diarias, que lo cargarían y que podrían dormir a su lado cantándole canciones de cuna que le ayudaran a conciliar el sueño.

A sus 8 meses de nacido, Ronald solo ha vivido 2 en su hogar del barrio Las Lomas. Los otros 6 ha pasado alojado en las camillas de la Clínica de Maternidad Rafael Calvo y la Unidad de Cuidados Intensivos Doña Pilar de la Casa del Niño. Tiene 238 días de nacido y solo 75 de ellos ha podido respirar sin necesidad de estar conectado a tubos, dextrosas y respiradores artificiales. Nació el 12 de Diciembre del año pasado y con 29 semanas de gestación fue catalogado como ‘prematuro extremo’.

Luego de cuatro meses de nacido y de una intervención por un ductus que tenía abierto, el bebé fue entregado a sus padres sano y salvo, al menos hasta ese primer día del séptimo mes del año.

La enfermedad

“Yo solo quiero que operen a mi hijo. Ya no aguanto más. Es muy duro venir a verlo todos los días una hora en la mañana y una en la tarde”, me dice Rosalinda mientras limpia las lágrimas de su rostro.

Por una gripa lo llevaron a urgencias de la Casa del Niño, el 1 de julio cuando entrando la madrugada se empezó a ahogar y presentar fiebre. Lo trataron y entubaron y así el niño mejoró, pero algo no andaba muy bien para él. En la madrugada fue entubado 5 veces y las 5 veces su carita se puso morada. Lo que creían que era una neumonía era realmente una enfermedad llamada poliposis subglótiva vs papilomatofis laringea, una serie de accesos en la garganta que le obstruyen la mitad de sus vías respiratorias y que no le permiten al pequeño respirar de forma adecuada. Por ello desde la fecha ha permanecido conectado a un respirador, ya que de lo contrario sus días de lucha acabarían.

El calvario

Dos semanas pasaron para poder conocer la enfermedad que tiene Ronald. Dos semanas en las que sus accesos siguieron creciendo pues solo con la ayuda del respirador se puede evitar su crecimiento y a la vez su muerte. Sin embargo, los días transcurrían para él y su familia esperando que fuera atendido por el otorrinolaringólogo de su EPS Comfamiliar y determinar el procedimiento a seguir con el infante.

Tres semanas después de su dictamen, el 13 de Agosto, y 43 días después de llegar a la UCI de la Casa del Niño, se determinó por parte de Comfamiliar, que a Ronald lo debían operar por una microlaringoscopia, que en esta caso es de carácter vital.

“En Comfamiliar no me decían nada, fui como 20 veces día y noche para lograr la operación de mi hijo pero no me daban respuesta. Mi hijo se podía morir y ellos no hacían nada. Metimos una tutela y buscamos el apoyo del Dadis, al ver que dejaban que pasara el tiempo y mi hijo esta en riesgo de morir”, relata la madre del menor.

El 22 de Agosto, 9 días después de la solicitud de operación de Ronald y con 52 días de haber llegado a la UCI, Rosalinda Consuegra Carrasco, su madre, interpuso ante el Juzgado Municipal de Cartagena una acción de tutela contra Comfamiliar por el trámite que tenía en vilo la vida de su pequeño hijo.

El 23 de Agosto, un día después un oficio a Comfamiliar fue dirigido citando la palabra: ¡Urgente!. Fallando a favor del pequeño y exigiendo a la EPS correr con los medios necesarios para la intervención de Ronald garantizándole la posibilidad de vivir por fin. Su lucha terminaría, al menos eso creían sus padres.

La ruleta rusa

En una completa ruleta rusa se convirtió la vida del menor. Su peso, estar entubado, falta de clínica para ser operado en la ciudad, la falta de gestión, dictámenes médicos de uno y otro hospital, el que no aceptaran al bebé.

Lo que dice la EPS

La EPS del menor Según el comunicado y los detalles dados por Comfamiliar EPS a este medio, se actuó conforme al procedimiento médico necesario para dar atención al menor.

“La EPS inicia trámite de referencia, inicialmente se presenta en las clínicas de la ciudad, las cuales no aceptan al paciente por la complejidad del caso, pues este tipo de cirugía no la realizan en Cartagena”, dicen y añaden en el comunicado: “teniendo en cuenta la no aceptación del menor y por la complejidad del caso, Comfamiliar EPS solicita apoyo para trámite de referencia a nivel nacional al ente territorial a la cabeza de Crue”.

“El 04 de Septiembre se obtiene respuesta de Fundación Amigos de la Salud, en la ciudad de Montería quienes indican que la aceptación del paciente depende de su recuperación nutricional debido a que peso y condiciones actuales no cumplen los requisitos para realizar la cirugía”, manifestaron en la circular. Según la EPS, el procedimiento se realizó pero las instituciones no respondieron al llamado para la intervención del menor. Y solo hasta el día 5 de Septiembre se logró la aceptación bajo parámetros médicos para la realización del menor en la IPS Porto Azul en la ciudad de Barranquilla.