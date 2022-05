Los líderes comunales confesaron que ese problema se había erradico y los conductores últimamente cumplían con su trayecto completo, pero el de hoy es un caso que no puede pasar desapercibido no solo porque no quieren que se repita, sino porque originó una riña en la que un usuario resultó herido.

“Cuando llegamos a la Ye, en plena Vía al Mar, el conductor me dejó botado. Yo era el único pasajero. Le reclamé que debía llegar hasta Punta Canoa y el sparring fue el que se me vino encima a agredirme verbalmente y luego me dio una trompada en el pecho. También me empujó y me hizo caer a la carretera, terminé con un codo raspado, con dolor en las costillas y con el pecho adolorido. Yo sufro de fibrosis en la mano derecha, soy diabético e hipertenso, no era justo que me hicieran eso”, aseguró Brito, quien reside en el barrio El Pozón, en Cartagena.

(Lea: Punta Canoa, el pueblo olvidado donde el mar también se alejó).

El afectado señala que intentó parar las tres busetas siguientes para llegar a su destino y estas tampoco se detuvieron. Fueron algunos pobladores de Punta Canoa quienes lo auxiliaron y finalmente lo trasladaron al pueblo, a unos cuatro kilómetros de distancia.