El solsticio de hoy no tiene la culpa del intenso sol ni del fuerte calor

Aires acondicionados a todo timbal. Sombrillas que no dejan ver hombros y caras de los transeúntes. Aplazar mandados o citas diurnas son postergadas para las horas de la tarde. Calor, sudor y amargura. Así han sido los últimos días en Cartagena ante la fuertes y altas temperaturas; sin embargo, hoy el solsticio de verano solo será culpable de propiciar uno de los días más largos del año. Lea aquí: Aliste el bolsillo: 8 lugares turísticos que podrá visitar en Marte

Andrés Gutiérrez, jefe del Planetario de la Escuela Naval de Cartagena, en Cartagena se prevé que este fenómeno aumentará las horas de luz solar y el mediodía se correrá unos minutos. No obstante, será lo único que sucederá. No se fomentará el calor ni se alterará el nivel del mar. Ese tipo de alteraciones y el cambio de estaciones no se ven en países tropicales como el nuestro, sino en los países ubicados en zonas templadas.