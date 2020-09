Dotación del restaurante

“Estos niños hacen parte de los programas de la Fundación Sonrisas de León y el objetivo de esta visita es donarles computadores para su aula escolar. Además, entregamos toda la dotación del restaurante Interno para la adecuación de una cocina y así poder brindarles permanentemente comida a los más de 700 niños que hacen parte del proyecto”, agregó la Fundación Acción Interna en un comunicado.

“A mí la cárcel me liberó, esa es una de las muchas razones por las que trabajo en esto. La cárcel me liberó de prejuicios, de estigmatizaciones y de miedos. Me ha demostrado que la felicidad está en compartir, así que hoy venimos a seguir compartiendo. Me alegra intensamente el corazón poder donarles a los niños del Pozón nuestro restaurante Interno y una sala de sistemas para sus estudios”, cuenta Johana Bahamon.