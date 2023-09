El relato de Keylis, que cruzó de Cartagena a EE.UU por el Darién

La travesía de Keylis no empezó con el Darién. Empezó hace nueve años, como ella cuenta, cuando tuvo que dejar su casa y familia en Venezuela por la lamentable situación que atravesaba el vecino país, para emprender el largo rumbo hacia Colombia.

En 2015 llegó al país, con su esposo y dos hijos. Fueron cuatro de los más de 2,5 millones de migrantes que han llegado a Colombia desde Venezuela. La primera ciudad que los recibió fue Bucaramanga. Ahí vivieron por dos años, hasta que en 2017, la misma situación los hizo trasladarse a Cartagena.

Su esposo, Eduardo, consiguió un trabajo como vendedor de yogures. Los preparaba y los vendía recorriendo calle por calle en el Centro Histórico de Cartagena. Ofreciendo su producto de local en local, conoció a la señora Diana, una comerciante de la zona con la que pudo conseguirle un trabajo a Keylis. Ahí Keylis trabajó por seis años, pero aún así la plata no les alcanzaba. “Mis hijos me pedían un teléfono, y no podía comprarlo porque en verdad la plata no me alcanzaba. Para comprarles un pantalón o una camisa era difícil, y éramos dos sueldos”, cuenta Keylis.