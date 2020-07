El ‘rebusque’ sigue haciendo frente a la pandemia en Cartagena

¡Aguacate, ¡Plátano! – se le escucha gritar todos los días a Miguel* un vendedor ambulante que asegura no ha parado de trabajar pese a la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus en el país. Completa cuatro años cargando con su carreta de frutas y hortalizas porque “sus cuatro hijos necesitan comer” y Cartagena es una ciudad “cara”.

Por otro lado, está Luis*, un cartagenero de 38 años que hasta hace cuatro meses laboraba en una empresa de la ciudad que se vio obligada a cerrar sus puertas por la pandemia.

Luis no se quedó de brazos cruzados y hace uso de su motocicleta para repartir domicilios, llevar encomiendas y vender productos. “Cuando empezó la cuarentena y vi que todo era por domicilios me puse a contactar algunos antiguos clientes y les dije que hacia domicilios. Algunas veces me va bien, otros días no tanto, pero he logrado sobrevivir”, cuenta.

Tanto Miguel como Luis hacen parte de ese amplio grupo de cartageneros que operan bajo la ‘economía del rebusque’. Solo basta recorrer la ciudad para observar el aumento de ventas informales que le hacen frente a los efectos económicos del COVID-19 en Cartagena. Lea: La economía del ‘rebusque’ manda en Cartagena

Y no es para menos: el desempleo en Colombia volvió a aumentar en mayo con el 21,4% una cifra histórica según reveló el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, Dane. En el trimestre móvil marzo -mayo, Cartagena registró una tasa de desempleo del 16,1%, la segunda más baja entre las 23 ciudades que mide ese organismo. Lea: Los empleos que se lleva la pandemia en Cartagena

Y tras la pandemia, 42 mil residentes en la ciudad perdieron su puesto de trabajo. El mercado laboral ha resultado tan fuertemente golpeado que se han modificado las fuentes de trabajo y muchas personas se ven obligadas a hacer cualquier actividad para generar ingresos.

Para el economista y docente universitario Efraín Cuadro Guzmán, el ‘rebusque’ es una ocupación laboral que hace parte determinante de la informalidad.

“Cartagena ha sido siempre cuna de una alta informalidad. Ella se presenta cuando la cantidad de empresas formales existentes no tienen la capacidad de absorber la oferta laboral. Entonces florece el “rebusque”donde la personas por cuenta propia tratan de generarse empleo e ingresos, casi siempre de subsistencia”.

El experto explica que, durante el confinamiento decretado por el estado como forma de contrarrestar los niveles de contagio del coronavirus, muchas empresas han cerrado y por tanto “esos nuevos desempleados buscarán la manera de ayudarse y no les queda otra opción que el rebusque”.

Lo que se espera entonces-añade el experto- es que la informalidad aumente en medio de la pandemia, en especial, porque el tejido empresarial también está “confinado”.