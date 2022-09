“El proyecto tiene que hacerse”: expresidente Samper sobre APP del Dique

Las medidas preventivas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la solicitud de expedición de la licencia ambiental también fueron temas de conversación. Es por ello que el actual gobierno, en una maratónica jornada, dialoga con las comunidades del Dique. La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Ministerio de Transporte han adelantado reuniones en el Atlántico, Bolívar y Sucre. En estos encuentros las comunidades han pedido ser incluidas en la ejecución del proyecto. (También le puede interesar: Aún no se define fecha de adjudicación de APP del Dique, ¿por qué?)

El expresidente Iván Duque, antes de terminar su mandato, había asegurado que el macroproyecto del canal del Dique iba a ser adjudicado en su gobierno, sueño que no se cumplió tras las diferentes solicitudes de actores sociales, políticos y gremiales, quienes pedían suspender la audiencia de adjudicación para que se ampliaran las jornadas de socialización, ordenadas por la Procuraduría. (Lea: “Sí a la APP del Dique, pero con participación”: líderes del Dique)

Así mismo, se refirió a los inconvenientes alrededor del proyecto y que tienen frenada su adjudicación: “El proyecto tiene que hacerse ahora. Me pareció una decisión inteligente el haber aplazado la aprobación y el otorgamiento de la obra para que no fuera vinculada con un gobierno o un equipo de trabajo. Eso amerita la realización muy rápida de las obras del Dique”.

El exmandatario dijo que es necesaria la preservación de todos los ecosistemas del río Magdalena, que no solo comprende la navegabilidad. “Hago un llamado a las clases dirigentes de la Costa, que encuentren en este proyecto una ocasión propicia para ser grandes obras y construcciones en la anticipación del cambio climático”, agregó Samper.

Samper resaltó el papel de las comunidades ribereñas en la realización del proyecto. “Creo que no estamos en un ambiente de confrontación, sino de cooperación y diálogo. Aquí hay involucradas 1,5 millones de personas. Se debe avanzar en una obra que mejorará la competitividad en la Costa. Es una invitación a que pensemos en grande y dentro de un contexto internacional”, enfatizó el expresidente.

“Me parece que está a la mano la posibilidad de considerar el proyecto y aprobarlo, sin incurrir en la polarización. Se tienen que solucionar los temas ambientales y sociales, que no deben ser el resultado de una guerra civil, sino de un diálogo con las personas que podrían ser afectadas y beneficiadas”, acotó.

Este hizo un llamado a los empresarios del Caribe que no están de acuerdo al macroproyecto del Dique. “Los invito a que piensen regionalmente. Si la gente de Barranquilla o los que tienen alguna inquietud del proyecto piensan en función de región y que esto forma parte de un gran sistema que replantee los ecosistemas del Caribe, no va a haber ninguna dificultad para que avance. En estos temas de ecología y ecosistemas no se puede pensar con egoísmo porque todo está interconectado”, enfatizó.

Ante los cuestionamientos que ha tenido la firma Sacyr (único proponente del proyecto), indicó que mientras se cuestionaba a esta empresa, se le otorgaba otro contrato: “Es una de las empresas más serias no solo de España, sino de Europa. No la estoy defendiendo, estoy defendiendo a un proyecto que ha ido madurando. Si no se hace la obra del canal del Dique, en cinco años la bahía de Cartagena será inasequible para cualquier buque.

El 80% de la carga que llega a Cartagena es del transbordo que se hace a través de buques. Es la salvación de los corales, restablecer el equilibrio de agua dulce y salada, entre otras bondades”.