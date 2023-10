El profe que va de casa en casa buscando a los niños para practicar deportes

El psicólogo y especialista en recreación y deportes, Leonard Luna, llega bien temprano al barrio Colombiatón y parquea su moto en las afueras de la Casa Lúdica, que lleva el mismo nombre de la comunidad.

Allí se aprovisiona de aros, balones, lonas y demás elementos que le sirven para desarrollar una actividad que él llama “Deporte y recreación con niños de la Casa Lúdica Colombiatón”.

Esa actividad se desarrolló en una cancha de microfútbol, que queda cerca de la casa lúdica, pero “El Profe”, como le dicen a Leonard Luna, primero irá de casa en casa buscando a los niños que faltan para completar el grupo que necesita para cumplir con su trabajo humanitario. Lea: Líder de Colombiatón denuncia que fue amenazado por el Clan del Golfo

“Este programa fracasó en anteriores ocasiones porque los profesores que enviaban no se preocupaban por incentivar a los niños a que salieran a jugar. Ellos llegaban a la casa lúdica y si no encontraban a los niños, se devolvían para sus casas. Yo llevo cuatro años trabajando con estos chicos, porque me esmero en que se interesen por el deporte”.

Luna es uno de los funcionarios de la Unidad de Infancia, Juventud y Familia, de la Secretaría de Participación y Desarrollo Social del Distrito, pero muy poco se le ve en las oficinas del barrio Los Alpes, porque corrientemente está haciendo trabajo de campo en diferentes zonas vulnerables de la ciudad. Lea: Estos son los puestos de votación con biometría en Cartagena

En cuanto logra recoger en sus casas a los niños que le faltan para completar su cuadro deportivo, se dirige a la cancha de microfútbol. Pero, antes de iniciar las actividades, reparte algunos regaños cariñosos en contra de quien pronuncie alguna palabra soez o trate de divertirse colgándoles apodos a los compañeros.

“Ojo con eso - advierte a los niños - : la idea es que mejoremos nuestro vocabulario y que aprendamos a respetar a nuestros compañeros. Aquí no se permiten ni el bullying, ni las malas palabras. Ustedes pueden expresar sus desacuerdos sin necesidad de alzar la voz ni de decir vulgaridades”.