El polémico edificio Aquarela tampoco fue demolido este año

Los cartageneros que a diario transitan por la vía principal del Paseo Bolívar y la avenida Pedro de Heredia tienen opiniones divididas frente al levantamiento de la primera torre del proyecto Aquarela. Unos proponen que la pinten y así renovar urbanísticamente ese sector, y otros que tumben la estructura. Así mismo, hay quienes piden “que le bajen unos cuantos pisos” para así no afectar la visual del Castillo San Felipe.

Otro drama es el que viven las personas que invirtieron sus recursos en ese proyecto. Llevan más de cuatro años luchando para ver sus sueños materializados. Dicen sentirse damnificados, ya que para esta fecha estarían gozando de sus apartamentos con vista al Centro Histórico y al gran mar Caribe si el proyecto no hubiese tenido inconvenientes.

Esto dijo Dau

El mandatario de los cartageneros aseguró que no está en manos de su administración demoler o no la estructura. “Yo llegué a la Alcaldía con la firme determinación de demoler Aquarela, lo que no estaba dispuesto era a asumir que Cartagena sea quien corra los riesgos de demandas por parte de los constructores y compradores de apartamentos”, dijo Dau.

Y agregó: “En este momento la pelota no está en manos del Distrito. Desde hace muchos meses está en manos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), que tiene que oficiar a la fiduciaria para que envíe la minuta de contrato para establecer cómo se va a demoler”.