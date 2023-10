“El plazo para entregar la vía a Policarpa sigue siendo diciembre”: Alcaldía

Con preocupación por los supuestos retrasos en el cronograma establecido y presuntas inconsistencias en la ejecución de los trabajos, la Veeduría Ciudadana Transparencia Policarpa lanzó una voz de alerta para cuestionar la obra de pavimentación de la vía principal de Arroz Barato – Policarpa. Lea: ¡Se acabó la espera! Arrancó la pavimentación de la vía Arroz Barato - Policarpa La obra se inició en firme el pasado 4 de junio y el objetivo es entregarla en perfectas condiciones antes de finalizar diciembre de este 2023; sin embargo, según los miembros de la veeduría, el avance actual no alcanza ni el 20%. Lea: ¿Por qué está atrasada la terminación de la vía principal de Arroz Barato? “Ayer (miércoles) nos tocó hacerles un llamado porque en el carril que estaban estabilizando ya habían colocado los rieles sin haber completado la subbase. Hoy (jueves) están sacando ese material y haciendo la corrección porque nosotros les llamamos la atención. Y así como esa hay varias especificaciones técnicas establecidas en la minuta que no se están cumpliendo a cabalidad. Necesitamos que ejecuten todo de acuerdo al contrato y a los estudios previos porque no queremos que a los pocos meses se dañe la vía y nos toque depender de la póliza”, manifestó uno de los veedores que pidió no publicar su nombre, añadiendo que enviaron un oficio a varios entes de control solicitando acompañamiento, con más de 100 firmas de vecinos. Lea: Avanza pavimentación de la vía Policarpa - Arroz Barato

La preocupación de la comunidad radica en que por dicha vía transitarán vehículos de carga pesada constantemente, por lo cual exigen que la construcción de la misma sea con todos las especificaciones para que resista el peso y sea perdurable.

“El contrato incluye 30 centímetros de zahorra gruesa compactada, geotextil y 30 centímetros de triturado, seguidos de 30 centímetros de concreto rígido estabilizado con piedra rajón debido a la presencia de corrientes de agua subterráneas. Pero en el triturado hemos observado la presencia de material arcilloso, barro, y eso debe corregirse ahora para no tener problemas a futuro”, añadió otro miembro de la veeduría. Lea: Sigue el malestar por los retrasos en la vía Arroz Barato – Policarpa Los voceros consideran que tras cuatro meses la obra debería estar mucho más avanzada, pero a su vez temen que la prisa por cumplir con los plazos lleve a malas prácticas.

Responde la Alcaldía

Respecto a las dudas, el secretario de Infraestructura del Distrito, Luis Villadiego, manifestó que a la comunidad se le ha atendido frecuentemente y están tratando de dar respuestas a sus inquietudes.

Luis Villadiego afirma que no se ha planteado un plazo diferente al inicial, es decir, diciembre de 2023; sin embargo, deben superar la complejidad de las estructuras hidráulicas, pues la pavimentación se puede poner al día rápidamente.

“Claramente con las lluvias que se presentan se afecta la ejecución de los trabajos debido a la cantidad de agua y la saturación de los materiales. Sin embargo, se toman las medidas correctivas de manera posterior, no se realizan fundidas o al menos interventoría no lo autoriza si no se encuentran las condiciones adecuadas para verter concreto. Es inevitable que la lluvia cause afectaciones, pero todos esos detalles se corrigen evacuando el agua y adecuando nuevamente el terreno previo a la fundida”, manifestó el funcionario.