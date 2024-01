El paseo familiar en crucero que costó 24 millones y nunca vio la luz

“Fuimos precavidos, lo que nos pasó no fue por descuido. Le exigimos a la agencia que nos mostrara la Cámara de Comercio y demás documentos, además que tienen otra sede en Bocagrande, con eso era suficiente, jamás imaginamos que fuera a pasar algo malo. Les entregamos la plata y ellos nos generaron una factura, ante eso no había nada de qué sospechar, no hasta ese momento”.

Isabel estaba contenta con el viaje, los esperaba un paseo en crucero a través del Rhapsody of the Seas de la naviera Royal. Ella sentía que se lo merecía, que por fin después de tanto tiempo podría gozar de un plácido viaje con los suyos. Contaba cada día, quería agilizar el reloj para que llegara el tan esperado 17 de marzo, la fecha del paseo.

La agencia luego les envió un link con la reserva del crucero, lo que sería a futuro una pieza clave para que comenzaran a darse cuenta de varias inconsistencias.

“Semanas después yo hice seguimiento al enlace de la reserva y me di cuenta que el paseo no había sido pagado en su totalidad. Llamé a la agencia y me explicaron que era algo interno, que lo solucionarían, pero los de la naviera me contaron que ellos habían pagado solo un porcentaje de toda la plata que les dimos, quise pensar que era su metodología y me dediqué a esperar”, contó Isabel de Ávila a El Universal.

Isabel cumplió años el pasado 3 de enero de 2024, justo ese día se le ocurrió hacer otro seguimiento por medio del enlace de la reserva, y para su sorpresa, se dio cuenta que el paseo había sido cancelado, habían perdido los cupos. Furibunda y sin importar que fuera su cumpleaños, decidió encarar a la agencia.

“Al parecer no pagaron. Yo llamé a Jorge, quien nos atendió, y me dijo que los disculpáramos. Yo le solicité la devolución de mi dinero. Pasaron los días y todo se iba convirtiendo en una tortura, era excusa tras excusa, y yo no sabía cómo explicarle a mis suegros lo que estaba pasando, ya no me respondían los mensajes, así que los denunciamos ante la Fiscalía el 6 de enero. Tengo los audios, Jorge Pérez me llamó llorando, diciéndome que no le perjudicara su negocio, que ellos estaban atravesando por una situación económica dura, fue tan conmovedor que hasta le creí”. Lea también: “Ni la devolución, ni el paseo”: familia pagó $42 millones a agencia de turismo

El trago amargo lo recibió Isabel horas después, cuando buscó en Youtube el nombre completo de Jorge, y se encontró con un video que la dejó fría.

“Yo le mandé a él un correo, me respondió y se le escapó borrar unos datos. Estaba su nombre real, no era con el que se había presentado con nosotros. Yo copié ese nombre y lo busqué en internet, y me salió un video en Youtube. Lo acusaban de estafa en el año 2019 en Perú, lo entrevistaron personalmente en una cadena de noticias por la apropiación ilícita del dinero de más de 80 familias, ellos pagaron un paseo a Cartagena para la promoción de fin de año de un colegio. Era él el hombre del video, era él quien me había atendido en Turbaco y quien fue a la clínica con el datáfono. La respuesta que me dio fue la misma que dio en esas noticias, que estaba en banca rota. La gente estaba protestando porque les dio unos cheques sin fondos, se les quedó con casi $80 millones en pesos colombianos”.

A continuación, el video: