Perder a un familiar es doloroso, desgarrador y genera impotencia. El dolor de la familia Rocha Teherán se sintió en las afueras de la clínica, desde que a las 11 de la noche del 9 de abril, les dieron la noticia del fallecimiento de Tomás Rocha Teherán. Pero hay un sentimiento que nadie describe y es el no poder decir adiós al difunto dándole sepultura.

“Mi tío murió por una aneurisma cerebral y la clínica me lo quiere entregar como paciente de COVID. La funeraria no me lo ha querido recibir porque está embalado y en la clínica no lo quieren desembalar. Hasta la misma clínica le hizo una prueba para coronavirus que salió negativa tras el fallecimiento y aún así nos lo pretenden entregar embalado”, dijo Almancy Rocha a El Universal.

La odisea

Almancy cuenta que su tío tenía cerca de un mes de estar hospitaliza en la Clínica La Nuestra, donde ingresó con muerte cerebral producto de una aneurisma. La familia lo visitaba constantemente, pero según cuenta Rocha, desde el viernes 9, no habían podido ver a su tío porque no los dejaban entrar y luego en la noche de ese día les dieron la noticia de que había fallecido.

El hombre de 60 años, oriundo de Ñanguma, corregimiento de Marialabaja iba a ser trasladado por la funeraria a su pueblo natal, pero cuando lo iban a reclamar se encontraron con que el cuerpo estaba embalado como si fuera paciente fallecido por coronavirus, y por lo tanto o lo cremaban o no lo recibían.

El dilema de la familia Rocha es que la clínica le hizo una prueba que dio negativo para el virus, pero no desembalaban el cuerpo porque decían que ese era trabajo de la funeraria, y en esta última no lo recibían porque eso implicaba aceptarlo como paciente COVID. Así que la familia esperaba una solución para poder decirle adiós al difunto, pero se encontraron con una situación que solo aumentó su dolor, que esta vez iba acompañado de ira e impotencia.

Caravana fúnebre: decir adiós



Cerca de las 2:30 de la tarde de este sábado, Almancy finalmente recibió el cuerpo de su tío. La clínica decidió desembalarlo y entregarlo a la funeraria. Tras una larga espera, en una caravana fúnebre con rumbo a Marialabaja, la familia Rocha Teherán finalmente podrá decir adiós a Tomás. ¿Qué cambió?



El Universal se acercó a las instalaciones de la Clínica La Nuestra para conocer qué ocurrió con este caso, cómo fue el proceso y por qué se presentan este tipo de situaciones. Ante esto, el personal administrativo dijo que tienen todas las intenciones de explicar este incidente, pero que se hará en los días hábiles, es decir, la próxima semana.