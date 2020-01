El Mintrabajo multó a Electricaribe

El Ministerio del Trabajo le impuso una multa de casi 50 millones de pesos a la empresa Electricaribe, por haber desconocido la existencia del sindicato de trabajadores del sector eléctrico en Cartagena.

Julio Vergara Contreras, presidente en Cartagena del “Sindicato de Trabajadores del Sector Eléctrico Colombiano” (Sintraelecol), explicó que la empresa energética desconoció la junta directiva de esa agremiación al no otorgarle unos permisos. “Dichos permisos --prosiguió Vergara Contreras-- tienen que ver con la realización de nuestras actividades como directivos sindicales que defienden los derechos de los trabajadores”.

Asimismo añadió que Electricaribe “también desconoce la Constitución al afirmar que nuestro sindicato no existe, lo cual no es cierto, porque el Mintrabajo lo reconoce; y la prueba más contundente es esta sanción que acaba de imponerle”. Al respecto, el documento expedido por el Mintrabajo trae a colación que “(...) la Corte Constitucional, en sentencia T-322 de 1998 dice que se hace necesario, para el desempeño de los dirigentes sindicales, que estos se ausenten de sus sitios de trabajo en horas laborales”. Más adelante indica que “(...) el no otorgar permiso sindical a los representantes de las bases causa desmotivo en la organización sindical. Por lo tanto, se quebrantó, por parte de la empresa, el derecho de asociación sindical”. Por ello, el Mintrabajo resolvió sancionar a Electricaribe “con una multa de $48 millones 437 mil pesos, con destino al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), en los términos del artículo 486 del Código Sustantivo del Trabajo”. El Universal intentó hablar con Electricaribe, pero no fue posible.