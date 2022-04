Una de las hipótesis de los residentes plantea que los desbordamientos son producto no solo del taponamiento de las redes sanitarias sino del declive de la calle y de la no terminación del pavimento, pues más de la mitad de la vía sigue siendo de tierra.

Los vecinos no toleran los nauseabundos olores. //Fotos: Julio Castaño

Diarrea, fiebre, vómitos, rasquiñas, etc, son algunos síntomas que han registrado los niños del Nuevo Porvenir en los últimos días.

Sixta Caraballo, otra de las afectadas, contó que hace poco dos niños se cayeron dentro de una alcantarilla y al sacarlos estaban atiborrados de aguas negras acompañadas de sedimento, lo que les causó rasquiñas en la piel.

“Tengo seis años viviendo en este sector y siempre ha existido este problema. Las alcantarillas son unas bombas de tiempo, hace poco dos niños se fueron adentro y hubo que llevarlos al hospital, gracias a Dios no les pasó nada grave. La comunidad solicita ayuda porque los olores no se pueden tolerar, aquí hay mucha gente enferma por culpa de esa contaminación. Las casas se inundan, nos toca salir recostados a los andenes para no pisar las aguas hediondas”, señaló Caraballo.

Desde el Consejo de Comunitario de Comunidades Negras de Pasacaballos mostraron su total apoyo a este sector e indicaron que se está organizando una multitudinaria manifestación para exigir soluciones.

“El estado actual de la calle 12 es un acto de abandono y humillación, hago un llamado a las entidades competentes a que vengan y resuelvan esta emergencia”, señaló Neicer Elles, presidente de esta organización.