El llamado de los servidores turísticos de Bocagrande a las autoridades

Tras la incertidumbre de desconocer cuándo se autoriza el ingreso a la Playa 4, los servidores turísticos de Bocagrande le piden a la Alcaldía de Cartagena una reunión urgente para definir su futuro. Aseguran que no quieren seguir padeciendo de los presuntos incumplimientos por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), relacionados al pago de las compensaciones económicas. Lea: Apertura de la Playa 4 de Protección Costera está en veremos

Cabe anotar que desde que se iniciaron las obras en diciembre de 2021, se venían realizando mensualmente los denominados Comité de Gerencia, encuentro donde se evaluaba el avance del proyecto, se hablaba del componente social y se planteaban soluciones, sin embargo, desde el Gobierno Petro, este tipo de reuniones prácticamente no se han realizado.

“La Playa 4 aún no tiene autorización para su apertura, esta aún está en fase de evaluación por parte el Comité Local de Playas”, dijo Juan Carlos Monzón, director del consorcio Proplaya.

Reiteró que aún no se tiene orden de ingreso para trabajar en las playas 3, 2 y 1, pero tampoco se cuentan con los recursos para intervenirlas por lo que se espera la extensión del contrato y la adición de recursos.

“Realmente no hemos arrancado porque nos han autorizado el ingreso. Eso es un tema que depende la Unidad de Gestión de Riesgo de Gestión del Riesgo (Ungrd). Aún no tenemos autorización y por lo tanto las obras en esa zona no se han ejecutado”, precisó.