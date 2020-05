El líder de El Pozón contagiado de COVID-19 que ya perdió una tía

El martes de la semana pasada, 28 de abril, un joven pujante del barrio El Pozón que se ha ganado la admiración de sus vecinos por su espíritu colaborativo, empezó a sentir algunos de los síntomas que caracterizan al COVID-19. Se trata de Antonio Bellido, secretario de la Junta de Acción Comunal del sector Central, quien en ese momento se asustó mucho y guardaba la ilusión de que no se tratara del peligroso virus, pero desafortunadamente no fue así, pues días después de practicarse los exámenes el resultado arrojó positivo. (Lea: Cartagena es una de las ciudades con más personal de salud con coronavirus).

Sintió que el mundo se le venía encima y temió mucho por su familia, pero las ganas de superación que siempre lo han caracterizado le han ayudado a sobrellevar la situación. Antonio es un muchacho con el que desde El universal hemos abordado anteriormente diversas problemáticas de El Pozón, por eso no tuvo inconvenientes en dar su testimonio y hacer un llamado de atención a la ciudadanía cartagenera que anda en las calles de forma irresponsable.

“Soy uno de los 34 contagiados que tiene el barrio, pero doy la cara con gallardía para que las personas tomen conciencia sobre lo que está pasando. Esto no es un juego, es algo muy serio, es una pandemia que ha matado a mucha gente en Cartagena y en el mundo. Lo que yo estoy pasando no es nada fácil, es duro, pero lo he asimilado con mucha fe, tomando los medicamentos que me ordenaron los profesionales de la salud”, narró el líder cívico.