“Se minimiza la capacidad de acción de las mujeres con micromachismos como ‘nenita’ o ‘niñita’. Yo no sé qué mujer no habrá sido víctima de algún tipo de violencia, pero en Cartagena es muy frecuente y muy violento el acoso callejero”, dice Laura Romero.

Frases como “Calladita te ves más bonita”, cargan una connotación negativa para el género. Estas son algunas de las expresiones que recogió Babbel.



Frases que denotan posesión se hacen imperceptibles:

“Eres mía, de nadie más. Si no estás conmigo, no estás con nadie.”

“Sois belle et tais toi” (“Se hermosa y deja de hablar” - Francia)

O algunas que son tan comunes que entre mujeres también se escuchan. Desvalorizan a la mujer impidiendo que crean que pueden valerse por sí mismas como:

- “Con ese carácter, nadie te va a aguantar.”

- “Acá se hace lo que digo yo.”

- “Yo te voy a cuidar.”



“Women say ‘no’ when they mean ‘yes’.”’ (“Las mujeres dicen ‘No”, cuando en realidad quieren decir ‘Si´” - Países de habla inglesa)

Incluso hay muchas frases amenazantes que se disfrazan de amor:

- “No voy a permitir que estés con otra persona.”

- “Si me dejas me mato.”

¿Cuántas veces como mujer o como hombre dijiste o escuchaste una de estas frases? Seguramente al menos una vez. Estas expresiones están tan arraigadas al lenguaje que se normalizan.

Un piropo en la calle, un novio celoso, un padre o una madre sobreprotectora, una amiga, o hasta nosotros mismos decimos estas oraciones sin notar el peso que tienen.



La invitación de este día a es a acabar con la violencia de género empezando por utilizar el poder de las palabras.