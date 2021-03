El experto reitera que la bomba axial no es la solución al problema ambiental. “Pienso que las instituciones ambientales deben tener la madurez de aceptar que no conocen el lago, no conocen su dinámica y sus antecedentes. Tienen archivos, sí. Tienen algunos estudios, sí. Pero no conocen El Laguito y, desafortunadamente, esto los lleva a tomar decisiones apresuradas. Estas medidas generan algún alivio, pero no solucionan para nada la problemática del lago”.