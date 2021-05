La falta de oxígeno en las aguas de El Laguito es cada día más evidente. La problemática crece y las autoridades no se ponen de acuerdo para darle una pronta solución, pese a que ya fue firmado el convenio entre la Corporación Autónoma Regional del Canal del Dique (Cardique) y la Alcaldía de Cartagena para la operación y puesta en marcha de la bomba axial, este artefacto aún no ha sido instalado. ¿Será que a las autoridades se les pasó el interés por salvar este cuerpo de agua?, no lo sabemos. Lo único cierto hasta ahora es la falta de organización que es evidente al consultar sobre el futuro de esta “solución a mediano plazo”.

