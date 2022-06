¿Por qué no hay un muelle en Punta Arena para sus habitantes? ¿Por qué deben ir hacia otra población a recibir la educación escolar?

Ver a los estudiantes de Punta Arena saltando desde una lancha hacia la orilla de la playa para ir o regresar de clases no solo despierta interrogantes sino mucha indignación.

Aparte de eso, en Punta Arena, que tiene más de 1300 habitantes, el servicio educativo solo cobija a los niños de preescolar y primaria, ya que no existe un predio o sede educativa apta para albergar a los alumnos de bachillerato.

Ana Díaz, delegada de la Junta de Acción Comunal de Punta Arena, pidió al Distrito o la empresa privada un muelle adecuado para el traslado de los menores de edad.

“El problema es que no contamos con un embarcadero o desembarcadero, algunos hoteles sí los tienen pero la comunidad no cuenta con ninguno. A lo largo de los años se han construido varios muelles artesanales, pero la fuerza del oleaje los ha destruido, en estos momentos no tenemos nada que nos sirva para bajar de una lancha, a los estudiantes les toca tirarse y mojarse los zapatos o los uniformes”, señaló Díaz.

La situación no solo afecta a los estudiantes sino a los docentes que diariamente llegan a la zona desde Cartagena para llevar a cabo el proceso de enseñanza.