Gerson Fernández, líder comunal del barrio, sostuvo que hay temor entre los padres de familia debido a los riesgos a los que se exponen sus hijos al cruzar por dicha estructura. Por eso pidió a la Alcaldía de la Localidad 2 y a la Alcaldía Mayor una ayuda urgente.

“Ese puente no sirve, está destruido hace mucho tiempo y ahora está peor. La gente le ha echado tierra, pero eso lo que hace es contaminar más el agua que hay debajo. Muchas veces hemos solicitado ayuda a la administración distrital y nunca nos han brindado ayuda. Esta no es una obra que requiera muchos millones, no entendemos por qué no nos dan la mano con este problema, esa es la ruta que nuestros niños tienen que coger para acceder a la educación”, expresó Fernández.