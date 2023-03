El Imperio en Bocagrande: un hito para la champeta en Cartagena

Y, efectivamente, tras el anuncio del concierto las voces de rechazo no se hicieron esperar. Varios sectores y líderes expresaron su descontento por la realización del evento en el sector Playa Hollywood, asegurando que el sitio no era el adecuado para este tipo de espectáculos y que habría problemas de logística. “Sí, nos esperábamos el rechazo. No solamente en el sector norte de la ciudad está ese temor hacia la champeta, sino en muchos otros que son de estratos medios y bajos. Por eso nos esperábamos que la gente pudiera oponerse, pero era ahí donde teníamos que entrar y demostrar que nosotros sí somos cultura y podemos realizar grandes eventos”, dijo Iriarte.

“Yo creo que la satisfacción fue esa, poder haber cumplido lo requerido y haber puesto a gozar a ese público de Bocagrande que de pronto no va a otros sectores por temor. Mucha gente salió del evento contenta, personas que iban por primera vez nos decían que ojalá se pudieran seguir presentando estos eventos por acá. Sabemos que no se pueden hacer muy seguidos, pero al ver los comentarios sentimos que fue un evento ganador”, afirmó Iriarte.

En este sentido, el concierto fue una oportunidad para seguir expandiendo el género y también hacerle frente a esos estereotipos negativos asociados injustamente a la champeta, agregó. Hay que aclarar que desde el sector hotelero y comunal, tras oponerse al evento, señalaron que no estaban estigmatizando la champeta. En su momento, Kelly Pérez, presidente de la JAC de El Laguito, expresó: “Yo aclaré que no es que la JAC no quiera que el evento se realice, sino que no contamos con espacios en las playas porque estamos sometidos por un proyecto de Protección Costera, las vías están colapsadas por unas intervenciones en la avenida del Malecón”.