“El imperio de las capacitaciones no volverá”: alcaldes locales de Cartagena

“Deben gobernar de forma coherente con las necesidades y problemas de cada localidad, anteponiendo los proyectos, los programas y las intervenciones verdaderamente contundentes, y que se acabe el imperio de las capacitaciones”, expuso Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, el pasado 12 de febrero, a los tres alcaldes locales de la ciudad que posesionó cuatro días después con la ciénaga de La Virgen de telón de fondo. Tras casi dos meses de estar gerenciando sus territorios, los tres alcaldes locales hablaron con El Universal para desvirtuar lo que consideran “ataques sin fundamento, falsedades y tergiversaciones en su contra”. En redes sociales y cadenas de WhatsApp circulan publicaciones en las que se asegura que en las Alcaldías Locales de Cartagena estarían supuestamente desestimando el mandato del alcalde Dumek Turbay con la contratación de capacitaciones, esos procesos controversiales y con mala reputación luego de las gestiones irregulares de exalcaldes menores, hoy investigados o inhabilitados. Lea también: “No es un capricho”: Dumek sobre decreto que elimina estudios a alcaldes locales Sin embargo, Frank Ricaurte, alcalde de la Localidad 1 (Histórica y del Caribe); Alexis Valerio, alcalde de la Localidad 2 (Virgen y Turística; y Yucelis Garrido, alcaldesa de la Localidad 3 (Industrial y de la Bahía) defienden su gestión y presentaron a El Universal sus Planes Operativos Anuales de Inversiones para 2024.

Alexis Valerio, se dice que en su localidad se invertirán $1.000 millones para la difusión de medidas para la adaptación al cambio climático, ¿esto es cierto? Eso es totalmente falso. En mis redes sociales está publicado el programa de presupuesto del Distrito de Cartagena y no hay un solo programa en el que se haya marcado esa línea. Invito públicamente a los entes de control para que hagan un estricto seguimiento a la ejecución de estas inversiones. Siempre he trabajado bajo la legalidad, no tengo nada que temer ni que esconder.

¿En qué estará focalizada la inversión en su localidad? Varias de las inversiones que haremos será en la mejora de la estructura educativa deportiva, recuperaremos parques y zonas verdes. Asimismo, invertiremos en el emprendimiento y fortalecimiento económico de nuestra localidad, en la recreación de los adultos mayores, fortalecimiento del Consejo Local de Juventudes, en la comunidad discapacitada, en el fortalecimiento de la seguridad, entre otros. Existe un propósito absolutamente claro por parte de esta Alcaldía: cumplir con el compromiso hecho no solo ante el alcalde, sino ante la ciudadanía en pleno, manifestando que las capacitaciones no serán la vía para ejecutar presupuesto, sino las inversiones sociales y reales.

Sin embargo, en su Plan de Inversiones hay actividades como formación de artistas, talleres para las Pruebas Saber Pro para los estudiantes de la localidad y formación para jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidades. ¿Qué puede exponerle a la ciudad con respecto a que estas acciones no terminarán en las capacitaciones mal llevadas de alguno que otro de sus antecesores? Nosotros firmamos un acuerdo con el alcalde Dumek Turbay en el cual nos comprometimos a no hacer capacitaciones. Es verdad que los proyectos tienen un componente de formación, pero para eso hay unas entidades del Distrito que las realizarán, como la Escuela Taller, el EPA, el IPCC y la Escuela de Gobierno, ellos son los encargados de dictar estas capacitaciones y no terceros. Los programas que manejamos sí tendrán capacitaciones, pero nosotros no contrataremos nada, para eso están las entidades del Distrito. Con este respaldo institucional haremos realidad la premisa de que para erradicar la pobreza no basta solo con el cemento y la arena, sino que también es fundamental implementar acciones que promuevan educación de calidad, empleo y fortalecimiento empresarial.

Desarrollo palpable y empoderamiento de las comunidades

En los días previos a la posesión de los tres alcaldes, Dumek Turbay los invitó a “ser corresponsables y parte fundamental del Gobierno en la materialización de los proyectos de sus comunidades”. Al respecto, Frank Ricaurte instó a la ciudadanía a revisar su Plan de Inversiones en el que “no hay el mínimo rastro de capacitaciones”.

¿En qué estará focalizada la inversión en la Localidad 1? Nuestra inversión se hará en vías, parques y escenarios deportivos. Además, invertiremos en el fortalecimiento de los frentes de seguridad.

En redes señalan que en las Localidades los ediles fueron llamados a sesiones extraordinarias para hacer modificaciones al presupuesto, ¿esto es cierto? Cuando revisé el Plan de Operativo Anual de Inversiones (Poai) me di cuenta de que había unos ítems que podían ser interpretados como capacitaciones, y yo no atendí ese Poai. Tuve la oportunidad de socializar con los ediles y llegamos a la conclusión que lo mejor era modificarlo. Por tal motivo, cité horas extras a los señores para procurar modificar este plan.

¿Usted ha socializado su gestión y proyectos de inversión con la comunidad que busca impactar? Sí, lo primero que hicimos fue reunirnos con todas la Unidades Comuneras de Gobierno. Ellas han estado en reuniones con nosotros planteándonos las inquietudes y las iniciativas que pretenden sean asumidas para sus comunidades.

Pero en su Plan de Inversiones salta la palabra “capacitación” en la Estrategia de Convivencia y Seguridad, en la que se formarán y fortalecerán los frentes de seguridad. ¿Qué puede decir al respecto? Los programas y los proyectos están registrados en la Secretaría de Planeación Distrital, ese es su nombre: ‘Fortalecimiento y capacitación para seguridad’. Lamentablemente la palabra capacitación aparece ahí, pero eso no significa que las acciones que se van a tomar dentro del desarrollo del programa impliquen las acciones irregulares que se hicieron en el pasado. Si eventualmente implican formación, nos tendríamos que apoyar en la Escuela de Gobierno, la Etcar o en la misma Policía Nacional, entidad comprometida en generar espacios con la comunidad para que tengan conocimiento acerca de cómo operan y cómo funcionan los frentes de seguridad. Le puede interesar: Andy Reales, inhabilitado por 10 años por la personería Distrital

“Las obras tendrán un impacto social medible”