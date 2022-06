El hueco que se “tragó” a una mujer en Bocagrande y otros que esperan víctimas

Adolorida, sin ser consciente de lo que había pasado, salió de la “trampa mortal” con ayuda de varios hombres que pasaban a su lado. “El golpe fue insoportable, súper fuerte, la impresión también”. Cuando se golpeó, Yessica no sabía que había caído en el angosto hueco que está al lado de un semáforo: “No sé en qué momento pasó, era como si un camión me hubiera pasado por encima”, recuerda.

Un mes y medio después del accidente, la mujer agradece que no tuvo graves consecuencias o, lo que habría sido peor, que no fue su mamá la que cayó. “Me dijeron que tenía politraumatismo, y eso que no caí al fondo, me sostuve con los brazos. No hay que esperar que pase algo fatal para que se tomen correcciones”, sentenció.

Al igual que Yessica, son muchos los cartageneros que en distintos sectores han sido víctimas de esas rejillas faltantes, huecos en andenes o calles. En un recorrido que hizo El Universal quedó en evidencia el peligro inminente que representan esas condiciones en la infraestructura.