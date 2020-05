El gremio de taxistas recibió mercados durante cuarentena

Miguel Ortega tiene 40 años de ser taxista en Cartagena y hace parte de los tantos conductores que se han visto perjudicados por la falta de ingreso económico que trajo la cuarentena. Miguel dijo que ese trabajo es el sustento de su familia, con el que mantiene a sus padres de la tercera edad y a sus hijos que están en la universidad, pero aseguró que de un tiempo para acá “la cosa está maluca”.

Es por eso que ayer el Sindicato de Taxistas de Cartagena repartió mil mercados en puntos estratégicos de la ciudad como la Terminal de Transporte, el Aeropuerto Rafael Núñez y en sus oficinas ubicadas en el Centro Comercial Olaya Plaza.

“La situación está muy difícil. Como el vehículo no es mío me cuesta recibir más dinero, me toca rebuscarme de las pocas carreras que me salen. Hoy (ayer) no he hecho ni una”, aseguró Ortega quien además fue uno de los beneficiados de los mercaditos que repartieron en el barrio Crespo, cerca al aeropuerto.

Llegarán a todos los taxistas

Desde las 8 de la mañana de ayer, el sindicato de taxistas se trasladó a los diferentes puntos para hacer la repartición de mercados que fueron donados por la Fundación AGM Huellas de Piedra, en acompañamiento de la Fuerza Aérea Nacional para brindar seguridad institucional.

“Todos los mercados que se dieron ayer fueron entregados a los que están inscritos e identificados en el gremio de taxistas en la ciudad, pero para aquellos que no lo están también se les gestionará mercaditos porque la idea es que todos nuestros colegas salgan adelante en medio de esta dificultad”, aseguró Félix Barrios García, presidente del Sindicato de taxistas.

Los beneficiados

En los puntos de la terminal de transporte, resultaron beneficiados los taxistas que ahí atienden, los que están a las afueras de los centros comerciales como La Plazuela, de los hoteles, moteles, cementerio, entre otros lugares concurridos.

En el aeropuerto, por su parte, se citaron a todos los taxistas del gremio que atienen en el Centro Histórico, Bocagrande, centros comerciales de ambas zonas, hoteles, entre otros. En las oficinas del sindicato en el barrio Olaya Herrera, sector Estela, citaron a los taxistas que ofrecen sus servicios en horario nocturno por el sector del Centro Histórico, en los hoteles, discotecas, entre otros.

“Agradecemos también el apoyo de la primera dama de la Alcaldía de Cartagena, quien a través de sus gestiones se donaron 100 mercados el sábado a todos los taxistas que están incapacitados con enfermedades ya diagnosticadas, y los de avanzada edad”, puntualizó Félix Barrios.

Las donaciones seguirán llegando a manos de estos conductores de taxis, que se espera cubra toda la franja de vulnerabilidad de la ciudad.