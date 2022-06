El ministro del Interior, Daniel Palacios, se refirió a la petición que le hizo el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, al presidente de la República, Iván Duque Márquez, de no acatar la decisión de la Contraloría Distrital de Cartagena de suspenderlo de su cargo como alcalde.

Palacios expresó que el Gobierno no toma esas decisiones y lo que hace únicamente es acatar las órdenes de los organismos de control y de la justicia. Le inetersa: William Dau pidió a Iván Duque que no acepte la petición de suspenderlo

“El Gobierno Nacional no suspende, el Gobierno acata instrucciones de órganos de control o de órganos judiciales, no es una súplica al Gobierno, no es que el presidente quiera o no quiera hacerlo, es que es una obligación constitucional y legal. No le corresponde ni le compete al Gobierno cuestionar a la Procuraduría frente a la toma de una decisión”, afirmó Palacios.