“Me he comunicado con ellos pero no hemos obtenido respuestas, solo quiero que me ayuden con un trabajo, pues hasta ahora no he logrado conseguirlo. A mi hermano Gabriel le prometieron atención médica y alimentación, pero nada de eso ha sido así, por eso solo pido que me ayuden con el trabajo”, argumenta Pilar, añade que “espero que se comuniquen o vengan a vernos para que nos digan qué ha pasado, pues también nos habían dicho que nos ayudarían con la construcción de nuestra vivienda, pero no sabemos nada”.

Si usted quiere ayudar a esta mujer con un empleo ya sea en oficios varios o como camarera en un hotel, experiencia que tiene de su natal Venezuela, no dude en contactarla al número 3007078079.