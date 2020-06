“El gobernador Blel sigue tratando de meterse en el rancho”, William Dau

Ahora, Dau compartió un video en el que reprocha al gobernador Blel de atribuirse funciones que le competen al alcalde y volvió a reiterar que el gobernador pertenece a una “clase politiquera aliada con bandidos”.

“Después del incidente del viernes con el gobernador, sigue tratando de meterse en el rancho. Ahorita me llegó una convocatoria que hace el gobernador al consejo de seguridad de Cartagena. Él no tiene ningún pito que venir a tocar aquí. El alcalde es quien convoca al consejo de seguridad de Cartagena como lo he venido haciendo desde el 2 de enero”, dijo Dau.

“El gobernador está citando al comandante de Policía y de la armada y de la Fiscalía a una reunión para mirar el número de homicidios en la ciudad. Que no se me venga a meter en el rancho, qué le está ocurriendo a él y sus compinches corruptos, él y su familia, que es de la misma clase politiquera aliada con los bandidos que vinieron a hacerme una encerrona el viernes pasado”, añadió el alcalde.

Así, en lugar de calmarse las aguas en la relación de los mandatarios, las posturas de ambos parecen distanciarse cada vez más.