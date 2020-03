El futuro de la Casa Museo

Polémica por evento

Sucedió que en la Casa Museo “se realizó un evento que no estaba contemplado en la agenda oficial de actividades culturales y educativas que el museo programa periódicamente. Dicha situación suscitó preocupación e inquietud en la opinión pública”, según el programa.

“Fue una actividad cultural incluyente”

Zúñiga, director del museo, respondió públicamente al requerimiento del programa de museos advirtiendo que se trató de una actividad cultural LGBTI.

“En 2020, la Casa Museo Rafael Núñez se ha sumado a muchos museos del país y del mundo de promover actividades educativas y culturales que fomenten reflexiones sobre la diversidad, la inclusión y el respeto por la diferencia. Esta fue la intención de la actividad cultural celebrada el viernes 21 de febrero de 2020, como una forma de expresión de la diversidad e inclusión antes declarada. El evento se centró en celebrar la vida y la creatividad de ciudadanos, actores sociales y culturales de la comunidad LGBTI de la ciudad de Cartagena de Indias.”, explicó Zúñiga.

Agregó en apartes que “la Casa Museo decidió no interferir en las decisiones de contenido ni de diseño gráfico, cuya autoría y sentidos son exclusivos del promotor directo del evento, donde se acordó que las piezas de divulgación serían publicadas solo por sus redes. Fue por esta razón, que el contenido no fue compartido previamente con la Asociación de Amigos del Museo Nacional, no se usaron los logos institucionales ni se divulgó en los canales oficiales”.

Zúñiga remató diciendo que en el bien inmueble cultural, hoy museo, “se realizan múltiples actividades que atiendan el amplio espectro de expresiones y preocupaciones de la vida cultural y social de Cartagena”.

El director agregó que existe por parte de su administración “una atención de constante cuidado de este bien de interés cultural, proceso que se lleva a cabo con el acompañamiento de las dependencias del Ministerio de Cultura que tienen esta importante responsabilidad de conservación patrimonial”.