¿Por qué el béisbol si y nosotros los del fútbol no? Esa fue la pregunta que hicieron en medio de una protesta pacífica algunos padres de familia, niños y entrenadores de clubes de fútbol, el pasado domingo en la tarde, en las afueras del estadio de béisbol infantil del barrio Martínez Martelo. (Lea: ¿Béisbol sí y fútbol no? Protesta en el campo de Martínez Martelo).

La manifestación fue porque el contrato para la remodelación del escenario deportivo se venció el 31 de diciembre, y tras dos meses de esos arreglos solo está permitido el ingreso de escuelas de béisbol, algo que a las familias de otras disciplinas les parece exclusión.

“Tenemos 20 años entrenando en el campo de béisbol, pero ahora que el Ider lo arregló está cerrado para nosotros, no nos dejan utilizarlo, no podemos practicar. Lo curioso es que los equipos de béisbol sí tienen permiso para usarlo y llevan dos meses jugando normalmente, hay discriminación, no entendemos por qué ellos sí y nosotros los del fútbol no”, expresó el entrenador Héctor Bustillo Tinoco.

(Lea: Primera ciclovía en El Reposo, un éxito).