El estudio que busca reformar a Transcaribe

Esto no significa otra cosa que el sistema requiere ser actualizado para continuar con la implementación del sistema.

“En el 2009 se hizo un plan de implementación en donde se identificó cuál era la realidad del transporte publico de la ciudad, se suponía que Transcaribe debía iniciar en el 2006, pero comenzó en el 2016, entonces ese plan de implementación quedó cojo porque mostraba una realidad que no era cierta porque se hizo en el 2009 y se fue quedando rezagado y con base en ese estudio se hicieron las concesiones actuales con los operadores, se les dijo: usted tiene que tener tantos buses, con estas rutas y con x o y tipología, con una frecuencia específica y llegar a puntos en donde hay unos desarrollos urbanos, pero es un estudio que tiene 10 años de retraso”.

De acuerdo con Humberto Ripoll, gerente de Transcaribe, el plan de movilidad que se pensó hace 10 años no satisface las necesidades del mercado actual.

Sin embargo para nadie es un secreto que la implementación del sistema tardó más de lo previsto, 10 años para ser exactos, tiempo en el cual la ciudad además de crecer, cambió sus dinámicas, es por esto que el plan que se tenía para garantizar la movilidad pareciera, en algunos casos, no responder eficientemente a lo que realmente necesita la ciudadanía y eso lo confirman las constantes quejas de la comunidad pidiendo rutas a barrios que no estaban contemplados o solicitando más buses para sectores en los que se suponía la demanda era menos.

El contrato

“El monto que proponemos no es el más alto del mercado, hicimos unas cotizaciones que estaban entre los 2 mil o 2.500 millones, se hizo un promedio y de ahí salió la cifra”.

“Es un estudio que cuesta dinero, pero teníamos presente que si no nos han dado los dineros del plan de desarrollo, mucho menos nos iban a dar dinero para algo extra o de más, preguntamos al Ministerio de Transporte y dijo que no había recursos y nos tocó arreglárnosla, logramos que nos dieran el dinero que ahorramos por pronto pago de las deudas, son $46 mil millones, que el ministerio iba a coger para otros sistemas, pero nosotros sustentamos las necesidades”, aseguró Ripoll.

Duración

Renegociar con contratistas

Finalmente la consultoría deberá responder de manera puntual cuáles son los aspectos que han cambiado y que requieren especial atención para culminar la implementación del sistema, y los posibles cambios en las condiciones actuales de la ciudad que deban considerarse. Esto servirá de insumo para renegociar con los contratistas e incluso para finalmente licitar lo que hoy asume el Distrito a través de Transcaribe operador.

“Este estudio permitirá renegociar los contratos con los operadores y cambiar la tipología, aumentar vehículos, mejorar las frecuencias, además es un insumo que sirve para Transcaribe operador, permitirá revisar cuentas a ver si es buen negocio o no y sacar a licitarlo, en este tiempo no lo hemos podido hacer porque con lo que tenemos ahora no estaríamos entregando a los interesados la realidad exacta del sistema”.