El encontrón del alcalde Dau con los gremios

Las dudas de Dau

Aunque Dau se mostró de acuerdo, no estuvo de acuerdo con la persona que sería designada. “¿Qué están tramando los gremios?”, dijo el alcalde Dau a través de su más reciente publicación en un tablero escrito con marcador, en su cuenta de Instagram, en la cual pide a la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), que designe dentro de la organización a un gerente para la reactivación económica con relación al COVID-19, pero con la salvedad de que no sea, en su criterio, el actual presidente, Bruce Mac Master. Dau considera que Bruce no cuenta con experiencia en temas económicos en tiempos de pandemia.

Además de esto, el alcalde de los cartageneros añadió que: “El presidente de la Andi está obsesionado con nombrar a alguien que reemplace al alcalde de Cartagena”.

Es de recordar que fue Bruce Mac Master quien hace casi un mes presentó la propuesta al alcalde de designar un gerente para COVID-19, para que maneje la crisis en la ciudad.

Esto por la crítica situación que atraviesa Cartagena, no solo en materia sanitaria (en la que ya se superan los 1.000 casos de contagios) sino en el ámbito económico, teniendo en cuenta la gran cantidad de empleos que hay en riesgo.

A pesar de ello y de diversas reuniones que ha sostenido la Alcaldía con los representantes de la Andi en Bolívar, ambas entidades no han llegado a un acuerdo para poder crear la gerencia.

De hecho, según ha expresado Dau en diversas ocasiones, en Cartagena ya existe una gerencia tripartita, la cual es liderada por él.