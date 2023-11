“El empalme no es una auditoría”: Dumek Turbay, alcalde electo de Cartagena

“Lo dije en campaña, el alcalde actual tendrá todas las garantías. El empalme no es una auditoría. No pondremos retrovisores, ni habrá libros blancos, serán los órganos de control quienes actuarán en consecuencia, no yo”. Lea: Dumek Turbay recibe credencial de alcalde electo

Esa fue la respuesta del alcalde electo de Cartagena, Dumek Turbay a un usuario de la red social X, tras el anuncio del empalme con la administración de William Dau, quien le pidió al mandatario entrante “que denunciara si encontraba algún torcido”.