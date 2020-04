El drama de un cartagenero y su familia con coronavirus en EE.UU.

Como sí se tratara de una prueba más de vida y fe, la familia Pinzón se encuentra atrapada y sufriendo todas las calamidades que trae consigo la pandemia mundial del COVID-19.

Esta familia está conformada por tres miembros y todos se encuentran contagiados con COVID-19. Juan Sebastián Pinzón es un cartagenero de 29 años quien llegó junto con su esposa e hijo el pasado 3 de marzo; sin embargo el destino le jugó una mala pasada y no pudieron salir a tiempo rumbo a Colombia, pues quedaron atrapados en EE.UU., en la ciudad de Glendale, California, debido al cierre de fronteras de ambos países.

Lo más increíble del caso es que todos los miembros familia están catalogados como de alto riesgo, debido a que su esposa tiene seis meses de gestación y su hijo tiene ocho años, siendo población vulnerable para este virus, que ha cobrado la vida de más de 30.000 personas en el territorio estadounidense y tiene a más de 653 mil contagiados.

“Estamos varados aquí, somos una población vulnerable, no tenemos ninguna entrada económica, pues nosotros vinimos de vacaciones y no a trabajar. No queremos ser carga pública en este país. Nos sentimos atrapados y ahora con COVID-19, ¿en qué lugar podrían recibirlos a todos para pasar nuestra cuarentena?” dijo Juan Sebastián Pinzón Tovar.

Como si fuera poco, deben mudarse del lugar donde llegaron a pasar su estadía por razones personales y médicas. Parece que el destino se ha encizañado con ellos, pero saben el buen corazón de colombianos y latinos del mundo radicados aquí en Estados Unidos.