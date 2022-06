El drama de Pilar: responde por 7 familiares y no tiene trabajo

Dicho traslado se hizo efectivo a finales de mayo pasado, sin embargo, una gran preocupación alberga a Pilar como cabeza de familia: no tiene trabajo y no sabe cómo va a costear los gastos en alimentación, servicios públicos, transporte y salud.

El hermano de esta mujer es un joven de 20 años que nació con parálisis cerebral y que recientemente estuvo más de 10 días hospitalizado por complicaciones médicas. Su madre, Faridis Villadiego, de 53 años, sufrió un derrame cerebral hace algunos meses que le dejó secuelas para caminar y graves dificultades para hablar. Su padrastro, de 56 años, también se encuentra en situación de discapacidad. Y las cuatro hijas de Pilar son menores de edad.

Para ella la angustia es grande, sobre todo porque a pesar de que ha intentado obtener empleo en varios establecimientos, ninguno la ha contratado.

La preocupa mucho que llegue la factura de la luz, del agua, del gas y no tenga con qué pagarlas, y sobre todo se pregunta con qué dinero se van a alimentar.

“Mi hermano hace poco tuvo una convulsión y duramos casi una hora para sacarlo de madrugada porque aquí no hay transporte, estuvo en UCI varios días y le asignaron varias citas médicas, no tengo de dónde sacar para los taxis. No quiero ayuda para mí porque yo puedo valerme por mí misma, pero sí requiero apoyo para mi familia que es de condición especial. Lo que pido es un empleo para sustentarlos, me le mido a lo que sea, así para barrer”, aseguró la mujer, de 31 años de edad.

Si usted desea ayudar a esta familia, puede comunicarse con Pilar al número 3007078079.