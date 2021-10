Más de la mitad de esta semana ha sido sin el servicio de energía eléctrica en gran parte de los barrios que se benefician de la subestación Chambacú. Hubo fallas el lunes un par de minutos, el martes casi todo el día, y de miércoles a jueves durante casi 24 horas. (Lea: Calles de Getsemaní completan 14 horas sin luz).

Getsemaní fue de los barrios en donde más se sintió el impacto, no solo en los residentes nativos sino en los cientos de turistas que llegaron a vacacionar por la semana de receso. Pero también lo sufrieron en menor medida en el Centro Histórico, Crespo, Manga, Pie de La Popa El Cabrero, Marbella, entre otros.

(Lea: Varios barrios de Cartagena están sin luz, conozca la razón).

“Muy angustioso, fueron largas horas sin luz que nos afectaron muchos productos y nos bajó las ventas. Afortunadamente no se me quemó ningún electrodoméstico porque bajé a tiempo las cuñas, pero sí tuve pérdidas en el negocio porque se me dañaron todos los helados de la nevera, fueron más de 500 mil pesos que no podré recuperar”, sostuvo Dayro Hoyos, propietario de una tienda en la calle del Pozo, en Getsemaní, quien también dejó de vender productos como gaseosas, jugos o agua por estar calientes.

(Lea: Tras 21 horas sin luz, Afinia informa cuándo restablecerá el servicio).