El Distrito multiplica los panes y los peces para los cartageneros

La Alcaldía de Cartagena está haciendo todos los esfuerzos financieros, humanos y logísticos para brindar apoyo a toda la población cartagenera que, ante la amenaza de contraer el coronavirus y las medidas de toque de queda, se vieron obligados a suspender sus actividades laborales y quedarse en sus casas atendiendo las recomendaciones de la administración distrital.

Cartagena, con una población de 1.003.028 habitantes, tiene 132.727 familias afiliadas al sistema de beneficiarios de programas sociales, estratos 1, 2 y 3 (Sisbén). Si cada familia está compuesta por cinco personas, alrededor de 663.635 cartageneros recibirán una ayuda consistente en un kit de víveres y otro de aseo.

Ante la emergencia por la pandemia del virus, todas las dependencias distritales aportaron a un fondo común para atender las dos necesidades más apremiantes, sumando 20.000 millones de pesos, de los cuales 8.500 millones de pesos fueron destinados para comprar los kits de alimentos y aseo; 8.500 millones se emplearon para la dotación de hospitales y clínicas y los 3.000 millones de pesos restantes para comprar 97 mil mercados para los estudiantes de las instituciones educativas distritales.

Cuando comenzó la emergencia, se convocó a los directivos de las principales superficies comerciales para que proveyeran al Distrito de mercados que permitieran satisfacer las necesidades de la población más vulnerable, pero solo Megatiendas se comprometió con el llamado de la administración distrital.

El Distrito indica que adquirir los víveres y llegar a todos los barrios no ha sido fácil, en primer lugar porque en Cartagena no hay suficiente comida para atender la demanda y la logística exige una organización que empieza por la compra, embalaje, bodegaje y planificación de la distribución por los barrios ubicados en las laderas de los cerros de La Popa y Albornoz, los barrios que están a orillas de la ciénaga de la Virgen y en la zona sur occidental de la ciudad, cuya infraestructura vial no facilita el acceso de vehículos.

Ante esas dificultades, el gobierno distrital le pide a la ciudadanía paciencia que cada peso invertido en comprar los mercados llegarán a las puertas de los cartageneros más pobres para que no tengan que salir de sus casas.