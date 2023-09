Distrito canceló la reunión con nativos de Playa Blanca por bloqueos

La Secretaría del Interior reporta que las protestas continuaron y por eso se canceló la junta. El Universal logró comunicarse con Ana María González-Forero, secretaria del Interior y esta informó que se trasladará el miércoles 21 de septiembre hasta el municipio para examinar la situación. “Acordé con los líderes que me reúno a las 4:00 p.m. mañana en la plaza de Santa Ana. Siguen bloqueando”, dijo la funcionaria.

Los gremios de trabajadores del corregimiento bloquearon el puente Campo Elías Terán como forma de protesta, ante esa situación, el Distrito hizo presencia en el lugar. Desde la Secretaría del Interior se decidió programar una reunión con los manifestantes para llegar a un acuerdo, eso sí, pusieron como condición que no bloquearan. Lea aquí: Cartagena sin agua: este es el reporte actualizado de Acuacar sobre los trabajos

El cierre de las playas rurales de Barú generó malestar entre los nativos. El decreto que expidió la Alcaldía de Cartagena fue tomado por un sector como un atropello y decidieron protestar. Para este martes, a las 10 a.m., estaba programada una reunión entre el Distrito y los nativos, pero se terminó cancelando. Lea aquí: Distrito hace presencia en protesta de nativos de Playa Blanca y Barú

El malestar del grupo de nativos que protesta se debe a que estos consideran que el cierre no les permite trabajar y tampoco se les tuvo en cuenta al momento de tomar la decisión. “Este decreto por parte de la Alcaldía tiene un trasfondo que no entendemos. ¿Cómo van a cerrar las playas dos días sin tener en cuenta a la gente que vive de ellas? Eso no nos parece justo. El derecho al trabajo es fundamental. Al emitir un decreto sin tener en cuenta a la comunidad nos vulneran nuestros derechos”, expresó Claudia Martínez, una de las líderes de la zona.