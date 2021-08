El 4 de agosto a las 9:30 de la mañana, la sonrisa de Luis Mateus Arroyo Navas, de tan solo 14 años, se apagó para siempre. Muchos lo recordarán en la calle Santa Fe del barrio Torices como un niño alegre y carismático; pero al mismo tiempo como una de las víctimas que el dengue se ha llevado en Cartagena este 2021. ([Video] La historia de Luis Mateus, niño que falleció por dengue en Cartagena) El menor cursaba séptimo grado en la institución educativa José de La Vega y por la pandemia se encontraba en su casa haciendo clases virtuales. Al llegar a su hogar en la calle Santa Fe, la pregunta de cómo pudo haberse infectado no es extraña, pues a simple vista pueden notarse las aguas residuales empozadas a un costado del caño Juan Angola. Por prevención e iniciativa propia, los vecinos pusieron una cinta de “no pase”, pero el ambiente insalubre se percibe a metros.

Cuenta la comunidad que en su momento se cansaron de llamar al Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) pero que nada ocurrió y más niños se enfermaron, aunque la única víctima mortal ha sido Luis Mateus. “Yo no creo que sea justo que el dengue siga cobrando más vidas. Yo ahora no tengo a mi hijo y esto no se lo deseo a nadie, esto es feo, horrible y no quiero que ninguna mamá pase por esto. Nada me va a devolver a mi hijo pero no quiero que esto quede así”, dice Yuris Navas, madre de Luis. “Mi hijo no es el primero que haya fallecido por esta enfermedad, ya van varios casos en los que niños han muerto de dengue y nadie hace nada”, afirmó. Una semana después del fallecimiento del menor fue que una comisión del Dadis se acercó al lugar a hacer pedagogía en la zona.

La historia

A Luis Mateus la fiebre le comenzó el lunes 26 de julio, y con los días se le complicó con dolor abdominal, vómito, diarrea, dolor de cabeza y mareo. Ante la situación, el jueves de esa misma semana fue llevado a la clínica Crecer, donde al ser atendido le dijeron que su cuadro era sospechoso para dengue. “Le tomaron una muestra de sangre y me la entregaron como a las 9 de la noche, la doctora me dijo que era positivo para dengue y que tenía las plaquetas en 18 mil, por lo que había que trasladarlo a UCI”, cuenta su mamá. Aproximadamente a la 1 de la mañana del día siguiente fue trasladado en ambulancia a la Clínica El Bosque, donde sí había disponibilidad de UCI pediátrica. Según Yuris allí también habían otros seis niños con dengue, incluida una niña de ocho meses. Los días siguientes a Luis Mateus le hicieron tratamiento para subirle las plaquetas, las cuales para el lunes 2 de agosto lograron subir a 120 mil. “Poquito a poquito le estaban subiendo, no era lo ideal pero con los medicamentos y todo lo que le estaban haciendo fue mejorando. Pero ese mismo día el doctor lo revisa y me dice que tiene líquido en el pulmón derecho, le pregunté si era necesario drenarlo y me dijo que no porque no era suficiente y me confié. El martes le quitan el toldillo y el oxígeno porque el niño estaba respirando bien y tenía buena saturación. Me dijeron que si pasaba el día, la noche y la madrugada sin problemas, al día siguiente lo pasaban a piso”.

Pero fue el miércoles 4 de agosto que Luis Mateus, quien presentaba aparente mejoría, falleció. “El miércoles en la mañana mi hijo se levanta y me dice: ‘mami tengo hambre’, yo fui donde tenía mi bolso y le busqué una galleta y un jugo, él estaba sentado en la camilla y me dijo que se iba a acostar porque estaba mareado y me dijo que tenía mucho frío. Lo acosté y le puse una sudadera, llamé a la enfermera porque mi hijo comenzó a vomitar y me dijeron que el doctor ya iba. Yo le comencé a sobar la cabeza y él me seguía diciendo: ‘mami tengo mucho frío y me duele la cabeza’, yo le dije: ‘el médico ya viene’, pero nunca llegó. Luego veo a mi hijo y creo que está convulsionando pero no, a él le había dado un paro. Yo le decía: ‘niño, papi, párate’, pero ya mi hijo estaba muerto”. Narrar ese momento para Yuris sigue siendo muy doloroso, más cuando tenía la esperanza de que su hijo iba a mejorar y que pronto lo iba a tener en su casa nuevamente. “Yo vi morir a mi hijo y eso fue muy horrible”, recuerda entre lágrimas. Yuris aún piensa en los momentos finales de Luis Mateus con frecuencia y sobre todo en qué hubiese pasado si el personal médico fuese atendido a su hijo unos minutos antes de fallecer. “Mi niño era muy carismático, por aquí con todo el mundo se dio a querer, le gustaba escuchar la palabra de Dios, era muy alegre y cariñoso. Esto es duro, le pido fortaleza a Dios para sacar a mis otros dos hijos adelante porque nada me va a devolver a Luis Mateus”. Los otros dos hijos de Yuris son Luis Mario de 17 años, y Liz Mariana de seis, ambos afortunadamente no han presentado problemas de salud.

En alerta

De acuerdo con las cifras del boletín epidemiológico del Instituto Nacional de Salud (INS), a corte del 7 de agosto, Cartagena reportaba 1.023 casos de dengue, de los cuales 40 son graves, evidenciando un comportamiento superior a lo esperado. En cuanto a las muertes, seis han sido confirmadas y cuatro se encuentran en estudio. El pasado lunes 2 de agosto la directora del Dadis, Johana Bueno, emitió la circular donde advirtió del brote epidémico de dengue en la ciudad, mientras que el 5 de agosto instó a las IPS y EPS a fortalecer las acciones de vigilancia y atención integral del dengue. Por parte del Dadis, afirmaron realizar actividades como el acompañamiento a los familiares de pacientes hospitalizados, intervenciones de control larvario y capacitación a líderes en vigilancia en salud pública.

Sobre el dengue