En una contundente alocución, Dau se pronunció respecto a las protestas que protagonizaron este viernes los motociclistas en la ciudad, en rechazo al decreto 0010, que estableció las medidas restrictivas para la circulación de motos en el Distrito. Lea: Mototaxistas protestan en rechazo a decreto expedido por la Alcaldía

El mandatario aseguró que la expedición del acto administrativo no se realizó de forma “arbitraria” y que el reciente decreto contiene las mismas restricciones del año anterior.

“El 31 de diciembre se venció el decreto y el día de ayer lo renovamos igualito a como venía. Pero ellos dijeron no. Pero, ¿qué es lo que pretendían?, ¿que siguieran sin decreto?, ¿sueltos de madre?”, manifestó Dau.

El alcalde rechazó las continuas amenazas y convocatorias del gremio a paralizar la ciudad como expresión de rechazo por las normas establecidas. Lea: Se levantan los bloqueos en Bazurto; Transcaribe retoma servicios

“Yo reconozco que la gran mayoría de personas que se dedican al mototaxismo son gente muy decente, honesta, gente que tiene la obligación de rebuscarse porque no hay más, pero lastimosamente en Cartagena ya la situación se nos ha salido de las manos. En todas partes se oyen las quejas, que se suben a los andenes, que no respetan las cebras, que se le botan encima a cualquier peatón (...) y cada vez son más agresivos y amenazan con paralizar la ciudad, pero les digo que eso no va a suceder”, dijo.

Y reiteró que el decreto 0010 solo busca reglamentar la actividad del mototaxismo “para el bien de Cartagena”.