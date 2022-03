“Como alcalde tengo la obligación de brindar todas las garantías y tomar decisiones que propendan por el bien de toda la ciudad, porque como siempre lo he dicho, el bien común y la legalidad siempre estarán por encima de los intereses de unos pocos”, indicó Dau Chamat.

Destacó que, el nuevo decreto tenía contemplado más restricciones viales, pero solo se estipuló la restricción para la Avenida Pedro de Heredia. Lea: Prohibida circulación de motos con parrilleros en la Pedro de Heredia

“Esta medida no es del todo restrictiva, el decreto es claro y dice que podrán circular motocicletas con parrilleros que estén registrados en la página del tránsito desde las 7:00 a.m a 10 a.m., y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.”, explicó.

Las medidas tomadas estas ligadas a un análisis estadístico hecho por el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte que explica que, las motocicletas, pese a que no es el medio más usado, es el más involucrado en accidentes de tránsito con heridos y muertos.