El monumento del conquistador español Pedro de Heredia se ha convertido en uno de los temas controversiales en medio de las manifestaciones del paro nacional en Cartagena.

Incluso, esta semana en medio de la conmemoración de los 488 años de fundación de Cartagena y con una protesta de expresiones artísticas en el Centro Histórico, un ave de mal agüero rodeaba la estatua del que fuera el conquistador de la ciudad.

“La idea es darle las 488 vueltas al monumento, las mismas que supuestamente hoy -el 1 de junio- estamos cumpliendo, hoy no celebramos nada. Esto no es una amenaza, esto es una forma de decir que esto no nos representa y ya se lo hemos solicitado al alcalde, que quite la estatua de aquí”, decía la persona que representaba este pájaro.

En medio de la protesta, algunos tachaban a Pedro de Heredia de genocida, otros de saqueador, y entre voces también lo tildaban de abusador.

Las voces se hacían más fuertes cuando se hablaba de quitar la estatua del lugar, sin embargo aún se desconoce quién decide quitar o ubicar un monumento en la ciudad. Lo único en lo que coinciden varios académicos es en que no conciben vandalismos contra las esculturas.