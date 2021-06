Ramírez sostuvo que hasta el momento solo se han concretado dos reuniones con el DATT y que aún no se han logrado acuerdos, pero hasta ahora las restricciones siguen vigentes.

Según los motociclistas, la restricción no es justa porque les viola su derecho al trabajo y, además, en tiempos de coronavirus no garantiza el cumplimiento de las medidas de bioseguridad en el transporte público colectivo.

El estudio

“Es preocupante la cifra de aumento constante de las motocicletas matriculadas en Cartagena, y aunque no se ha establecido el número de motos que circulan en la ciudad, teniendo en cuenta todas las que llegan a diario de otros municipios, es claro que la moto representa un alto porcentaje de participación en la accidentalidad vial”, dice el DATT.

“Nos afecta”

Pese a las estadísticas, los motociclistas sostienen que la medida es injusta con ellos porque no les permite usar la moto como medio de transporte. “El viernes sin moto son dos viernes al mes, multiplicado por doce meses son 24 días al año, eso es casi un mes en el que no podemos usar la motocicleta”, dijo Edwin Ulloque, representante de la Asociación de Motociclistas de Cartagena (Asomocar), quien usa su moto para dirigirse a su lugar de trabajo y como vehículo de esparcimiento.

Agrega que si a esta restricción se suman los días de pico y placa por pares e impares, el cual rige de manera continua sin importar festivos, en promedio serían 140 días al año en los que las personas que tienen una motocicleta no pueden transitar. “No hay consideración por ningún lado con nosotros”, afirma.

Por otro lado, Carlos Lemus, líder de un sindicato de mototaxistas de la ciudad y quien devenga su sustento de esta labor, asegura que no hay igualdad en garantizar el derecho al trabajo con estas restricciones.

“El derecho al trabajo es constitucional y el Estado debe proveer en caso de que el ciudadano no tenga las facilidades de tener su mínimo vital para sustentar a su familia. Basándonos en eso creemos que la Alcaldía está tomando malas decisiones porque en Cartagena la mayoría estamos viviendo del rebusque y el comercio informal”, dijo Lemus.

Añadió que al imponer estas medidas la economía de muchos cartageneros se debilita. “Las familias se quedan sin alimento bueno y desprotegidas, porque el mototaxista trabaja para el día porque no alcanza para más, entonces o trabaja o no come bien”.

Lemus aseguró que por el momento se encuentra esperando que se retomen las mesas de conversación y que las mismas autoridades se puedan dar cuenta de lo mucho que les afecta esta medida.