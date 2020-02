El DATT impone 46 comparendos en operativos de seguridad y movilidad

Después de que el alcalde diera a conocer el decreto 0174 del 31 de enero del 2020, que prohibe el parrillero hombre en los barrios Castillogrande, El Laguito, Bocagrande, El Cabrero, Crespo, Manga, Pie de la Popa y Alto Bosque, en conjunto con el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte salieron a las calles para conocer si la norma se estaba cumpliendo o no, dejando como resultado 46 comparendos de seguridad y movilidad, por diferentes restricciones.

Así mismo, fueron sancionados ocho conductores por no tener licencia de conducción, seis por no contar con la revisión técnicomecánica al día, seis por no tener SOAT y 23 por incumplir la norma del pico y placa.

“Estos controles conjuntos se mantendrán con el fin de garantizar la seguridad y movilidad de los cartageneros”, señaló el secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, David Múnera Cavadía.

Con la Policía Metropolitana de Cartagena se realizaron más de 60 requisas y solicitud de antecedentes.

Los puestos de control se realizaron en los barrios Alto Bosque, Crespo, Manga, Bocagrande y El Cabrero.