El funcionario señala que gracias a las gestiones el año pasado pudieron pagar parte del déficit del 2020, lo que fue estipulado en el presupuesto. “Fue una gestión maratónica y estratégica para cerrar el año 2021 financieramente bien y se logró el objetivo. Hace mucho no cerraban sin déficit en el DATT. Esto se logró a través de los cobros coactivos, así se alcanzó la meta. En el DATT no se cobraba, había recursos en la calle, pero no se cobraba. No se cobraba o la gente llegaba y los temas se desviaban por otros canales, algunas de estas situaciones se denunciaron en el libro blanco”, acotó.