El cráter de la Avenida Santander que sigue creciendo

“Aquí los carros a cada rato parten sus defensas porque ese hueco está profundo, ha habido choques, no sé qué están esperando para arreglarlo”, señaló un vendedor de agua que trabaja en los alrededores.

Diariamente, sobre el cráter circulan centenares de carros particulares, taxis, vehículos de servicio público y hasta buses de Transcaribe, sin embargo, y pese a que las autoridades distritales tienen conocimiento de esta situación, todo sigue igual. Hasta el momento, desde la Secretaría de Infraestructura solo se ha informado sobre este y otros huecos en la ciudad, que no hay recursos monetarios para hacer las reparaciones.

Mientras se hacía el registro fotográfico, este medio de comunicación pudo evidenciar las maniobras que deben hacer los conductores para evitar irse adentro y no maltratar los carros. Uno de ellos, el taxista de nombre Pedro Meléndez, al ser consultado expresó: “Nosotros porque ya conocemos este hueco y le hacemos el zigzag, pero el que venga de afuera, el turista, no sabe que eso existe y se mete ahí. La Alcaldía debe hacer algo al respecto, así sea rellenarlo, porque no está bien que ese hueco esté en pleno corazón turístico de la ciudad”.

(Le recomendamos: El nuevo Concejo y los 27 ediles de las tres localidades)

Desde Transcaribe, que también adelanta obras de reparación en varias vías de Cartagena, indicaron que sí tienen conocimiento de la situación y que están adelantando las gestiones ante el Distrito para que se le dé celeridad a su adecuación.